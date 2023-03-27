За выходные на Урале провалились под лед пять человек

За прошедшие выходные в Свердловской области случилось три происшествия на водоемах, всего удалось спасти пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в субботу, 25 марта, на акватории Белоярского водохранилища под лед провалились два рыбака, которые были спасены Центром спасения и доставлены на берег.

В воскресенье на той же акватории Белоярского водохранилища был спасен еще один человек, который, управляя снегоходом, провалился под лед. Его вытащили специалисты Центра спасения и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В воскресенье, 26 марта, в Кировграде на акватории Нейво-Рудянского водохранилища под лед провалились еще два рыбака, им помогли выбраться неравнодушные очевидцы.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными. «Помните, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу!» – подчеркивают в ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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