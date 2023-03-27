На Пермском тракте водитель «Мерседеса» уснул за рулем и устроил смертельную аварию

На трассе Пермь – Екатеринбург копятся пробки из-за серьезной аварии. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, около 14 часов на 188-м км автодороги столкнулись три машины.

По предварительным данным, 50-летний водитель «Мерседеса» уснул за рулем. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Исудзу», который от удара отбросило на стоящий на обочине грузовик МАН. В результате ДТП погибла 22-летняя девушка. Она находилась на заднем сиденье «Мерседеса» и была не пристегнута. Всего в салоне автомобиля было пять человек. Водитель и трое пассажиров получили различные травмы. Также пострадал водитель грузовика «Исудзу». Прибывшие медики диагностировали у пострадавших переломы, ушибы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как установили дорожные полицейские, в «Мерседесе» находились жители Екатеринбурга. Они возвращались домой из Пермского края. Водитель автомобиля за рулем был в трезвом состоянии, его стаж вождения – 30 лет.

Сейчас движение на месте аварии затруднено. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивный поток транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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