В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК). К участию были приглашены детские хоккейные команды из Свердловской и Оренбургской областей, в их составе почти 200 участников в возрасте 10-11 лет. За главный приз – сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 000 рублей – поборются ребята из Верхней Пышмы, Серова, Красноуральска, Сухого Лога, Режа, Ревды, Кировграда (Свердловская область); а также команда из г. Гая (Оренбургская область). Состязания проводятся седьмой год.

«Любые детские соревнования прививают начинающим игрокам целеустремлённость, трудолюбие, другие положительные человеческие качества, которые воспитывает спорт, – отметил Андрей Зяблицев, заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области. – Этот турнир, посвящённый памяти Александра Козицына, стоит в особом порядке. Он является одним из лучших детских турниров не только в регионе, но и, думаю, во всём федеральном округе».

В числе почётных гостей мероприятия были Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, а также главы Кировграда и Ревды.

«Этого турнира ждут дети, тренеры. Его востребованность высока, и впереди – большое будущее. Ведь участники – это ребята, подающие большие надежды, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Турнир носит имя Александра Козицына, человека уникального, много сделавшего для развития детского хоккея. Поэтому мы убеждены, что на соревнованиях будут спортивные открытия».

Игры Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10.00 до 17.45. Церемония награждения победителей пройдет 31 марта 2023 года.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

В Верхней Пышме проходит Детский хоккейный турнир До 31 марта дети из Свердловской области и Оренбуржья будут соревноваться в спортивном мастерстве

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