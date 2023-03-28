Горный университет станет частью проекта «Самбо в ВУЗы»

Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Такое решение принял ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.

Напомним, что это третий университет в регионе, студенты которого будут изучать элементы самбо на физкультуре. Сейчас ВУЗу предстоит обновить учебные программы.

«В Свердловской области национальная борьба самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях. Радует, что к проекту подключаются новые школы и ВУЗы. Уверен, что уже в скором времени студенты УГГУ смогут достойно представлять университет на городских и областных соревнованиях», – отметил Алексей Свалов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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