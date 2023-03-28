Врачи из глубинки спасли пациентку, удалив ей зуб из бронха

Врачи Артемовской больницы дважды спасли жизнь своей пациентке – молодая женщина еще в январе попала в страшную аварию, получив тяжелые травмы головы. Однако этим дело не кончилось.

Оказалось, что в бронхе 25-летней свердловчанки застрял какой-то инородный предмет, который грозил развитием воспаления и разрывом легкого. Это выяснилось на компьютерной томографии. По всей видимости, выпавший зуб попал в органы дыхания во время аварии.

«Этот случай – редкий даже для специализированных клиник. К счастью, в наших операционных, как и в диагностическом блоке, есть все необходимое для подобной высокотехнологичной медицинской помощи. Большая часть оборудования поступила по программе модернизации первичного звена в предыдущие два года. Для обследования и оперативного лечения этой пациентки был использован практически весь арсенал медтехники», – отметил начальник службы оказания круглосуточной стационарной медицинской помощи Артемовской ЦРБ, хирург Денис Карташов.

Врачей из Артемовского консультировали коллеги из областного пульмологического центра. В результате хирурги провели малоинвазивную операцию, не потребовался даже разрез и общий наркоз, все делали под местной анестезией. Пациентке ввели через гортань трубку видеобронхоскопа, далее завели проводник и корзину Дормиа, с помощью которой захватили зуб и аккуратно извлекли его через проводник. Медики объяснили, что им помог опыт операций по удалению камней из желчевыделительной системы, где применяется аналогичный набор оборудования и инструментов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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