Дума упростит порядок признания пропавших без вести военнослужащих погибшими

Государственная дума работает над принятием закона, который упростит порядок признания погибшими военнослужащих, которые пропали без вести в зоне спецоперации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на заседании свердловского заксо председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Он заявил, что этот вопрос «тяжелый и деликатный». По действующему Гражданскому кодексу, человек, пропавший без вести, признается умершим только через два года. По словам Крашенинникова, сейчас, в период проведения СВО, такой подход не годится. Для того чтобы защитить права семей военнослужащих на получение социальных выплат и наследства, этот срок будет изменен. Если человек пропал без вести во время ведения военных действий и никто не знает, что с ним случилось, срок признания его погибшим будет сокращен с 2 лет до 6 месяцев. И решение об этом будут принимать не следственные органы, а суд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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