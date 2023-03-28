В 2025 году в Академическом появится собственный суд

Собственный суд в Академическом районе Екатеринбурга появится не позднее марта 2025 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании свердловского заксо председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

«Академический район – это практически целый город, там живет 150 тысяч человек, или даже больше. Поэтому мы подготовили законопроект о создании суда. Люди должны жить в комфортной среде, в том числе и правовой. Суд заработает не позднее 1 марта 2025 года», – пояснил депутат.

Крашенинников добавил, что это первый в современной России случай создания нового суда с нуля. Все действующие сейчас районные суды были созданы на базе народных судов советского времени.

Сейчас жители Академического решают свои правовые вопросы в Верх-Исетском и Ленинском судах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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