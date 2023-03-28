Утки поселились в луже в Зеленой Роще (ФОТО)

Утки поселились в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге. Водоемов там нет, но пара пернатых обосновалась в большой луже у выхода из парка рядом с Академией единоборств РМК.
Напомним, эти птицы зачастую не улетают из Екатеринбурга на зимовку, т.к. их активно подкармливают горожане и они находят теплые места, чтобы переждать самые сильные морозы.
Екатеринбург, Елена Сычева
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