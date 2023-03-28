Сезон простуд отступает: заболеваемость ОРВИ снизилась на 11%

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано более 25 тысяч случаев ОРВИ, что на 11% ниже, чем неделей ранее, и ниже среднемноголетнего уровня.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 55% заболевших – дети. При лабораторном мониторинге циркуляции крови возбудителей чаще всего выявляют коронавирус (почти 11% от числа обследованных), а также риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа В, парагриппа.

В Екатеринбурге заболевамость за неделю снизилась на 7% (выявлено 11,6 тысячи случаев ОРВИ). По области больше всего болеют в Каменске-Уральском и Богдановиче.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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