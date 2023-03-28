Экопривычки-2023. Спасай планету – переходи на электронные квитанции (ВИДЕО)

«Новый День» продолжает рассказывать об экологических привычках, к которым стоит перейти уже сейчас и которые не потребуют никаких усилий, зато помогут бережнее относиться к окружающей среде. Одна из таких привычек – отказ от бумажных квитанций на оплату услуг ЖКХ.

Екатеринбурженка Елена Шамарова, которая ведет экологичный образ жизни, уже долгое время получает только электронные квитанции и объясняет, почему это и правильно, и удобно. «Один листочек за ЖКХ, один за ТБО, один за дачу… и таких листочков можно получать очень много каждый месяц. А если посчитать, сколько листочков уходит на весь многоэтажный дом? Или на целый район? Это огромные масштабы! Получать электронную квитанцию гораздо удобнее, она всегда доступна, ты можешь ее тут же оплатить, никуда не надо идти, не надо ее хранить где-то, не надо утилизировать. Если можно избежать этого, то надо этим пользоваться», – рассказала она «Новому Дню».

Электронные или бумажные: какие квитанции лучше

К тому же электронные квитанции, оплаченные дистанционно, позволяют отказаться от печати чеков – документ об оплате так же сохранится в электронном виде, при этом он не потеряется и не выгорит со временем. Чеки, кстати, обычно изготавливаются на термобумаге и содержат опасный бисфенол, при этом практически не перерабатываются, а попадая в партию макулатуры загрязняют ее и делают невозможной для переработки.

Что касается перехода с аналоговой квитанции на цифру, то достаточно обратиться к тому, кто делает начисления и подтвердить свое желание получать электронный документ на оплату вместо бумажного. Так, в компании «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали, что создали такую опцию в личном кабинете абонента. В пару кликов можно отказаться от бумажной квитанции. «На сегодняшний день электронную получают больше 268 тысяч абонентов, то есть более 22% от общего числа. Причем за последний год количество абонентов, получающих электронную квитанцию, существенно выросло – более чем на 111 тысяч», – рассказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Влад Тринько

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