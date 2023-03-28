Безнадзорность, преступность, буллинг: детскому омбудсмену указали на «застарелые проблемы»

Сегодня депутаты заксобрания приняли к сведению доклад о работе детского омбудсмена Игоря Морокова, но отметили, что ему нужно более эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин заявил, что по «застарелым проблемам детства» улучшений не наблюдается.

Среди таких проблем он назвал безнадзорность детей, тяжкие преступления в отношении детей и количество конфликтов в школах.

«Прозвучала только часть застарелых проблем детства. Все они крайне сложны и носят межведомственный характер. На наш взгляд, роль Уполномоченного по правам ребёнка состоит в обеспечении тесного взаимодействия органов местного самоуправления, министерств, силовиков, а его доклад должен содержать пути решения этих проблем. По мнению комитета, в представленном нам докладе не находят отражения конкретные шаги, предпринятые уполномоченным», – отметил Погудин.

Председатель комитета по общественной безопасности Евгений Старков обратил внимание на то, что ресурсы и полномочия детского омбудсмена позволяют ему беспрепятственно разрешать проблемы, но ему необходимо работать более эффективно и усилить взаимодействие с исполнительными органами и органами местного самоуправления.

Добавим, отчёт Игоря Морокова должен был рассматриваться ещё на прошлом заседании заксо, но его сняли с повестки из-за ошибок, найденных профильными комитетами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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