Обвал цен на нефть и рост инфляции. Чем грозит России банковский кризис в США

Банковский кризис в США может стать проблемой для экономики России в случае повторения сценария глобального кризиса 2008 года. «Новый День» спросил у экономистов, какие риски и угрозы несет миру нестабильность американской финансовой системы.



Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что расширение банковского кризиса неизбежно, если в Америке начнется массовое бегство вкладчиков из банков. Тогда ФРС будет вынуждена докапитализировать банки, чтобы предоставить им ликвидность, то есть, начать печатать деньги. «Как правило, печать денег приводит к разгону инфляции и, вероятно, может сказаться на стоимости акций, так как вкладчики начнут перекладывать деньги в государственные облигации . Также как и в спекулятивные позиции на сырье. Поэтому банковский кризис в США, скорее всего, приведет к снижению цен на акции, спроса на сырье и рецессии. А любая рецессия в США приводит к проблемам во внешней торговле, и в частности с Китаем. Китай использует большое количество сырья для производства товаров на экспорт. Падение его торгового оборота приведет к падению цен на нефть и другое сырье. Что уже важно для России. И как это бывает в рецессиях и кризисах, капитал побежит в США, а это вызовет рост курса доллара по отношению ко всем валютам мира», – отмечает эксперт.



Впрочем, ослабление рубля будет несущественным, так как Центробанк РФ управляет курсом национальной валюты почти в ручном режиме. «Такого обвала, как был в феврале 2022 года, точно не повторится. Курс может подняться до 80-82 рублей за доллар, но не больше», – прогнозирует Виталий Калугин.



Последствия от падения цен на нефть для российской экономики будут более драматичными. «У нас довольно серьезно снизится торговый баланс. Нефтесырье – это 85% нашего экспорта в Китай. Соответственно, Россия будет получать меньше долларов, а это дополнительно подстегнет девальвацию. Придется покупать произведенные в стране товары, а они, как правило, дороже импортных. Центробанку нужно будет печатать деньги, чтобы закрыть дефицит бюджета. Все это приведет к росту инфляции. Если банковский кризис разразится по всему миру, то это добавит еще 2-3% к падению нашего ВВП, несмотря на увеличение расходов на ВПК и гособоронзаказ. Россия – сырьевая страна, и в случае рецессии в развитых странах, наша экономика будет страдать вне зависимости от санкций», – заключил собеседник агентства.



Что касается возможных сценариев, то они станут понятны до конца второго квартала 2023 года. «Такие ситуации с банками обычно не затягиваются. Там либо возникает паника и все стремительно падает, либо быстро успокаивается. Как порох – если взорвется, то все разом, а если нет, значит, пронесло», – приводит аналогию Калугин.

Экономист Константин Селянин отметил, что нынешняя ситуация с банковским сектором в США является продолжением экономического кризиса из конца 2000-х. «На мой взгляд, причина никуда не делась. Она заключается в противоречии доминирования финансовых рынков над рынком реальных активов. Это проявляется в том, что в мире есть глобальная финансовая система, но нет глобального регулирования. В каждой стране – отдельный рынок и свои правила. Сейчас мы видим очередное обострение этой экономической болезни.

Новый виток кризиса – банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank в США. Эти банки были ориентированы на IT-индустрию, стартапы, инновационную экономику и сильно увлекались операциями на финансовых рынках вместо рутины вроде сохранения вкладов и выдачи кредитов. Такие пузыри периодически формируются, и когда реальная экономика не соответствует экономике финансового сектора, происходит крах. Например, так было с обвалом курса биткоина. На мой взгляд, для решения проблемы должен появиться общемировой регулятор», – поделился размышлениями эксперт.

По мнению Константина Селянина, экономическая изоляция России отчасти уменьшает влияние глобального кризиса, но негативные последствия все равно будут. Пострадавшие от рецессии страны будут меньше покупать российской нефти, торговый оборот снизится. «Когда у соседа горит хата – это не радость, это тоже беда», – резюмировал экономист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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