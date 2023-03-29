В Екатеринбург пришло похолодание

В Екатеринбурге продолжаются весенние температурные качели. После вчерашних плюс 15 градусов сегодня резко похолодало, ночью была минусовая температура, днем до +5 максимум.

Завтра будет теплее на один градус, в пятницу – до +8 °C. В ночь на субботу температура будет немного выше нуля, но пойдет дождь с мокрым снегом. А в выходные синоптики снова обещают потепление: до +13 °C и солнце.

Добавим, 27 марта температура в уральской столице поднялась до +18,1 градуса. Это рекорд за все время наблюдений.

Екатеринбург, Марина Иванова

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