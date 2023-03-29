В 2022 году почти в 5 раз возросло число лжеминирований

В 2022 году в Свердловской области почти в пять раз возросло число ложных сообщений о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксо начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

В общей сложности зарегистрировано 1093 сообщения о минировании, что на 469% больше, чем в 2021 году. Эти сигналы касались 18 022 объектов. возбуждено 529 уголовных дел, что на 615% больше, чем в 2021 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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