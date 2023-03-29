Приставы оставят прожиточный минимум для 16 тысяч должников

С 1 февраля этого года вступил закон, по которому должники могут с зарплаты или другого официального дохода оставить себе сумму в размере прожиточного минимума. Все остальное будет списываться. Чтобы получить такую преференцию, должник должен написать заявление.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции замруководителя ГУ ФССП по Свердловской области Ульяна Андрющенко, уже поступило 23 тысячи таких заявлений, в 16 тысячах случаев было принято положительное решение. Отказы связаны с тем, что заявление подавали категории должников, на которых не распространяется действие закона. Это алиментщики, те, кто расплачивается за преступление, а также люди, возмещающие вред, причиненный здоровью и в связи со смертью кормильца. В этих трех случаях приставы имеют право не оставлять должнику прожиточный минимум.

Среди тех, кому сохранение прожиточного минимума одобрили, большинство – это задолжавшие по кредитам или за оплату услуг ЖКХ. Точные цифры пристав не назвала. Добавим, на сегодняшний день в Свердловской области прожиточный минимум для взрослых 15 356 рублей, для пенсионеров 12 116 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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