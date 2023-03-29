Свердловские власти решили сохранить часть акций Ирбитского молзавода

Правительство Свердловской области решило сохранить за собой часть пакетов акций предприятий, которые планировалось продать.

Как рассказал депутатам заксобрания замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов, речь идет о трех государственных акционерных обществах. В частности, доля предназначенных на продажу акций АО «Ирбитский молочный завод» будет снижена со 100% до 74%, АО «Птицефабрика «Рефтинская» – с 51% до 25%, АО «Совхоз «Шумихинский» – со 100% до 74%.

Это делается для того, чтобы правительство области сохранило возможность влиять на принятие решений, касающихся деятельности предприятий.

Кроме того, планируется ликвидировать как самостоятельное юридическое лицо санаторий «Курьи» и передать его имущество санаторию «Обуховский».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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