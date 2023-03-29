В Екатеринбурге заметили извращенца, который мастурбировал около детской площадки

В Екатеринбурге заметили гражданина, мастурбирующего возле детской площадки. Все происходило на Таватуйской, 1Г.

«Я стояла с мужем на балконе и просто засмотрелась, а потом смотрю, он делает какие-то непонятные движения, думала, мне показалось», – рассказала «Новому Дню» местная жительница Марина, которая сняла происходящее на видео.

Девушка добавила, что видела его во дворе впервые. В полицию обращаться не стала.

«Подобных сообщений в полицию не поступало. Полиция просит граждан незамедлительно сообщать о таких фактах», – прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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