Построенные для Универсиады общежития безвозмездно передадут РФ

Депутаты заксобрания дали согласие на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации двух общежитий в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил министр строительства Михаил Волков. Он пояснил, что речь идет о двух общежитиях в Новокольцовском районе, которые будут использоваться в этом году для размещения участников Международного фестиваля студенческого спорта. после фестиваля в общежитиях разместят студентов Уральского федерального университета.

Стоимость объектов составляет 4 млрд 937 млн рублей. Затраты, которые понес областной бюджет при из строительстве, должны возместить из федерального бюджета по итогам 2023 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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