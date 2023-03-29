На улице Ельцина водители идут на хитрости, чтобы парковаться, не получив за это штраф (ФОТО)

В Екатеринбурге автомобилисты проявляют смекалку, чтобы припарковать машину на улице Бориса Ельцина. Дело в том, что там по обеим сторонам улицы стоят знаки «Остановка запрещена». Кроме того, на данном участке работает система контроля парковки. Номера нарушителей фиксируют, а после им высылают штрафы. Как выглядит сейчас парковка на улице Ельцина – смотрите в нашем фоторепортаже.
Больше всего при таких условиях страдают люди, которые работают в местных офисах. Но у водителей есть лайфхаки, чтобы защитить себя от штрафов: они прячут часть номерного знака под медицинскими масками, скидочными картами, визитками, кусками картона или же просто оставляют номерные знаки грязными.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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