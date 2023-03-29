На Урале стали в 5 раз чаще мошенничать с деньгами на нацпроекты

В 2022 году в Свердловской области в 5 раз выросло число преступлений, связанных с незаконным использованием бюджетных финансов, выделенных на нацпроекты и госпрограммы. Об этом заявил сегодня на заседании заксобрания начальник ГУ МВД Александр Мешков.

«Среди наших приоритетов остается защита бюджетных средств, в первую очередь – выделяемых на реализацию государственных программ и национальных проектов. В 2022 году органами внутренних дел задокументировано 33 таких преступления, что в 5 раз превышает показатель 2021 года», – сообщил Мешков. Кроме того, в прошлом году выявлено 32 случая отмывания средств, полученных преступным путем. В общей сложности полиция выявила более 400 преступлений коррупционной направленности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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