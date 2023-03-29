Детей с аутизмом выявляется все больше: специалисты напомнили, при каких симптомах обращаться к врачам

С каждым годом в Свердловской области выявляют все больше детей с расстройством аутистического спектра. И хотя официальной статистики по количеству аутистов до сих пор нет, специалисты говорят, что поток обращений в ресурсные центры и некоммерческие организации растет. Родителям в очередной раз напомнили о «красных флагах» – признаках, при обнаружении которых ребенка срочно нужно показать врачам.

«Сейчас, благодаря распространению информации о РАС, молодые мамы ищут ее в интернете, и мы видим, что стало больше выявляться детей с аутизмом. Но общую статистику мы не знаем, она не собирается, хотя мы говорим об этом с 2016 года. Каждое министерство собирает только свои данные: сколько детей с РАС учится в школах, сколько лечится в системе здравоохранения, сколько обслуживается в социальных учреждениях. Общей аналитики нет. Плюс есть семьи, которые вообще не хотят обращаться в государственные учреждения со своей проблемой, а идут только в некоммерческие, – рассказала сегодня а «ТАСС-Урал» президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова. – Но по количеству обращений только в нашу ассоциацию могу сказать: постоянно приходят новые семьи».

По общемировым данным, каждый 44-й человек на планете имеет расстройство аутистического спектра, причем мальчиков – в четыре раза больше, чем девочек.

«Детей с аутизмом больше, чем всех детей с онкологией, иммунодефицитом, астмой, пороками сердца и так далее», – говорит руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

Причина РАС врачам до сих пор неизвестна, и таблеток от него нет. Но чем раньше диагностировать аутизм у ребенка, тем больше возможностей его адаптировать при помощи педагогических методик и регулярных реабилитаций. Родителям важно помнить про «красные флаги», при которых еще в 1-2 года можно заподозрить у малыша РАС.

«Какие эти флаги? Ребенок причудливо играет, часто – предметами не по назначению. У него задержка или отсутствие речи. Стереотипное поведение: ребенок может кружиться, ходить на цыпочках, открывать-закрывать дверь – и все это монотонно и долго. Один из основных признаков – у ребенка нарушена социальная адаптация: ребенок не смотрит в глаза, не отзывается на свое имя. Самое главное – он не коммуницирует. Если это совсем малыш, он не коммуницирует с мамой: ему неважно, здесь мама или она ушла. Если ребенок старше трех лет, его не интересуют сверстники, у него нет желания общаться», – говорит Татьяна Захарова.

Если родители заподозрили у своего ребенка аутизм, уже с 15 месяцев можно пройти скрининг-тест M-CHAT, состоящий из 20 вопросов (есть на сайтах организаций, работающих с РАС). Это не диагностический инструмент, но если в результатах значится «есть риск развития аутизма», надо срочно обратиться к врачам. Причем, как говорят специалисты, – вовсе не к психиатрам.

«Надо понимать, что почти у 100% детей с РАС есть проблемы с ЖКТ, большие проблемы с иммунным статусом. Поэтому первые доктора, к которым стоит пойти, – это эндокринолог, гастроэнтеролог, аллерголог, остеопат, невролог. И уже потом психиатр», – говорит Татьяна Захарова.

Конечно, наряду с получением медпомощи нужно подключить развивающие методики. Чем раньше начинаются занятия, тем лучше будут результаты по адаптации такого ребенка в жизни. Помощь семьям с детьми с аутизмом оказывают многие некоммерческие организации и государственные центры соцобслуживания. В Свердловской области таких 117. Дети с РАС обучаются и в детских садах и школах. С каждым годом их количество увеличивается на 100-150 человек.

«По данным за 2022 год, в системе образования Свердловской области числится 1161 обучающийся с РАС (более чем из 553 тысяч детей). Из них 462 ребенка – в детских садах, 682 ребенка – в школах, 10 – в ссузах», – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела образования детей с особыми образовательными потребностями министерства образования Свердловской области Ирина Фирсова.

Напомним, 2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Екатеринбурге в этот день подсветку административных зданий сделают синей в рамках акции «Зажги синим», чтобы привлечь внимание к проблеме РАС.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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