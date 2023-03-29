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Среда, 29 марта 2023, 14:35 мск

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В Академическом загорелась квартира в 24-этажном доме (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня днем в Академическом произошел пожар в многоэтажке. Огнем была охвачена квартира на 15-м этаже в доме по улице Павла Шаманова, 5/5. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился на 15 квадратных метров.

Открытое горение удалось погасить. Информации от пострадавших нет.

«Из дома эвакуированы 60 человек, еще 18 жильцов, в том числе 2 детей, спасены с помощью масок дыхательных аппаратов. На месте пожара работают 4 звена газодымозащитной службы, 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники», – добавили в ГУ МЧС по СВвердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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