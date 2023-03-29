Высокочастотные радары и арктические автобусы: ученые УрФО перевыполнили план по новым разработкам

Специалисты, работающие пой эгидой Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров, уже не первый год опережают план по количеству новых разработок, переданных для внедрения в производство.

Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, их изобретения применяются в различных отраслях экономики, позволяют решать вопросы в области импортозамещения и технологического суверенитета страны.

Для атомной промышленности разработаны элементы технологического оборудования, используемого в жидкосолевых реакторах.

Высокочастотные радары ближнего и дальнего действия повышают функциональные свойства беспилотного транспорта. Налажено производство автоклавных установок, которые используются в машиностроительной сфере в качестве технологического оборудования для создания теплозащитных покрытий.

Запускается в серийное производство два вида медицинского оборудования для выхаживания новорожденных – открытая реанимационная система и инфракрасный обогреватель.

В сфере автомобилестроения совместно с АЗ «Урал» создан опытный образец арктического пассажирского автобуса. Он прошел успешные испытания при экстремально низких температурах.

По направлению реконструктивной хирургии создана технология 3D-печати для производства имплантатов из уникальных титановых сплавов под конкретного пациента.

По нефтегазовому направлению разработан экспериментальный образец установки бесштанговой добычи нефти, который уже успешно испытали на реальном нефтяном месторождении.

Сформированы первые составляющие будущего программного продукта, который позволит исследовать геологические свойства керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти.

Для Уральского и Западно-Сибирского НОЦ действуют разные механизмы финансовой поддержки со стороны государства. Кроме того, активную позицию занимает бизнес, который обеспечивает до 80 процентов финансирования проектов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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