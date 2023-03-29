С 5 апреля почти на месяц закроют движение по улице де Геннина в Академическом

Из-за строительства трамвайной ветки с 5 по 30 апреля закроют движение по улице Вильгельма де Геннина в районе дома № 19 (около лесопарка). Автомобилистам предлагают объезжать по Краснолесья – Мехренцева – Вонсовского. Жители опасаются, что встанут в гигантскую пробку. Однако, как пояснили «Новому Дню» в администрации города, полосы будут перекрываться по очереди.

«Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта в районе дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина с 5 по 30 апреля 2023 года. Это связано с реконструкцией участков улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Академический район. На период закрытия указанного участка движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Дом № 19 на улице Вильгельма де Геннина находится на пересечении с Вонсовского (у входа в лесопарк). По сути, прямой выезд из района будет заблокирован.

«Строительство трамвайных путей ведется с целью повышения транспортной доступности самого молодого района уральской столицы. Администрация города Екатеринбурга просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам», – обращаются к горожанам в мэрии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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