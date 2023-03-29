«Такси подорожает в 4-5 раз и станет элитарной услугой». Представитель агрегатора раскритиковал новый отраслевой закон

В России с 1 сентября вступит в силу новый федеральный закон, регулирующий работу такси. Среди ключевых новаций – усиление госконтроля за частными перевозками, обязанность самозанятых водителей проходить регулярные медицинские и технические осмотры, ужесточение правовых требований к агрегаторам.

Грядущие изменения в отрасли вызвали жаркие споры. Чиновники и правоохранители считают, что принятый документ повысит безопасность поездок в такси. В бизнес-сообществе уверены, что вмешательство государства убьет этот рынок. Резонансную тему сегодня обсудили эксперты на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Заместитель министра транспорта Свердловской области Денис Чегаев отметил, что новый закон облегчает процедуру получения разрешения на работу в такси. Эта услуга становится бесплатной, а разрешение выдается в течение пяти дней. По замыслу законодателей, норма должна мотивировать самозанятых водителей выходить из теневого бизнеса. Повышается и ответственность агрегаторов такси, которые с сентября не смогут передавать заказы клиентов нелегальным перевозчикам.

Представитель общественного совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко сообщил, что в Свердловской области около 100 тысяч самозанятых водителей такси, а оборот рынка достигает 20 миллиардов рублей. Но порядка 90% таксистов работают неофициально, и большая часть из них – подрабатывающие водители, которые возят пассажиров только в часы пик.

«По итогам 2022 года на территории Свердловской области зарегистрировано 58 ДТП по вине таксистов, в которых пять человек погибли и 82 человека получили ранения. Из 58 автомобилей – 48 эксплуатировались без разрешения на работу такси. 19 водителей были иностранными гражданами, у 11 из них не было водительских прав. Один водитель был задержан в наркотическом опьянении», – привел статистику заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления ГИБДД Александр Порубенко. Он заявил, что сейчас в сфере такси происходит «полная бесконтрольность», а новый закон позволит оставить в отрасли только профессиональных водителей.

Директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин не согласился с мнением спикеров. Он заявил, что тема аварийности в сфере такси гипертрофирована. По данным его компании, в 2022 году на 4 миллиона перевозок пришлось одно ДТП с пострадавшими, которые получили травмы средней тяжести.

«У нас самая безопасная отрасль такси в мире, а сейчас мы пытаемся выдуманными способами решить выдуманную проблему. Требования об обязательном предрейсовом медицинском осмотре, к сожалению, невыполнимы. Для этого по всей стране нужны 200 тысяч медицинских работников, где их взять? По нашей оценке, только в Екатеринбурге ежесуточно в пиковую нагрузку выходят в смену около 100 тысяч водителей, а в городе реально работают всего 33 лицензированных медпункта, которые проводят предрейсовые осмотры. Из них только пять – круглосуточные. Представляете, на сколько часов растянется очередь? Новый закон может угрохать целую отрасль, потому что рынок такси схлопнется на 30-40%. Самозанятые перевозчики уйдут, потому что административные издержки им невыгодны. Вся нагрузка ляжет на оставшихся легальных водителей такси, а их всего 6-7 тысяч. Стоимость одной поездки подорожает в 4-5 раз, время ожидания машины увеличится тоже в 4-5 раз. Мы вернемся в советское время, когда услуга такси была очень дорогой и элитарной», – выступил Максим Шушарин.

Остальные эксперты согласились, что федеральный закон может привести к повышению стоимости услуг такси, но выразили надежду, что участники рынка быстро подстроятся к новым условиям. «Да, придется пережить определенные неудобства. Но в конечном итоге мы придем к тому, что ситуация стабилизируется и на рынке будет симбиоз бизнеса и государства, которое хочет понимать, кто и на чем возит пассажиров. Агрегаторы подстроятся, перестроятся и продолжат работать», – заключил замминистра Денис Чегаев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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