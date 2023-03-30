В верхнепышминском трамвае появятся контролеры

С 1 апреля на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма начнут работать контролеры. Для проверки пассажир должен будет предъявить контролеру карту, с которой была произведена оплата.

«Система контроля оплаты проезда запускается в тестовом режиме. Главная задача таких проверок – дисциплинировать пассажиров, привить культуру самостоятельной оплаты проезда сразу при входе в салон и в результате снизить число безбилетников», – отметил Максим Коготков, генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай».

Если пассажир не оплатил проезд, контролер предложит ему или заплатить, или покинуть салон.

По информации перевозчика, чаще всего пассажиры трамвая пользуются для оплаты банковской картой – за полгода этим способом оплачено более 85% поездок. С помощью Е-карты пассажиры оплатили около 6% поездок.

В салоне трамвая установлены специальные датчики, которые подсчитывают, сколько пассажиров вошли в салон и сколько из них заплатили за проезд. Система в автоматическом режиме создает заказ-наряд на проведение проверки в мобильном приложении контролера.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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