Свердловскстат: стоимость огурцов снова пошла в рост

На Среднем Урале снова дорожают огурцы: с 20 по 27 марта их цена выросла почти на 8%. Кроме огурцов резко подорожала свекла и яблоки, они стали дороже на 5%. На 3,5% стал дороже лук, на 2% картофель. Среди других категорий товаров лидером роста цен стали сосиски, плюс 3,5%.

Вместе с тем, Свердловскстат зафиксировал снижение цен на многие товары. Гречка и вермишель стали дешевле на 2,5%, детские овощные консервы и смесь для питания скинули почти 1,5%. Снизилась цены на говядину, курицу, сметану, яйца, бананы, водку.

Екатеринбург, Марина Иванова

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