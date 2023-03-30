В Первоуральске серийному похитителю шоколадок дали 4 года колонии

В Первоуральске вынесли приговор 22-летнему парню, который утащил из магазинов 126 плиток шоколада и 19 зубных щеток. Ворованное он планировал продать.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 158 «Кража», ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение». Свою вину он признал. Но его уже привлекали за мелкие кражи: в апреле 2021 года по административной статье за хищение имущества стоимостью менее 2,5 тысячи рублей, а в ноябре 2022 года приговаривали к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев. С учетом этого путем сложения сроков мужчина проведет в исправительной колонии общего режима 4 года и 8 месяцев.

Первоуральск, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»