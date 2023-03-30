На ВИЗе загорелась автомойка с газовыми баллонами внутри (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Венгерских Коммунаров сегодня днем вспыхнула автомойка. Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 12:12.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, загорелось помещение автомойки и стоящее рядом бесхозное здание. Прибывшие пожарные спустя полчаса локализовали огонь на площади 160 кв. м. Но тушение осложняется тем, что внутри автомойки находятся газовые баллоны. На месте работают 4 пожарных машины и 19 спасателей.

Пострадавших в происшествии нет. В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных из автомойки успели эвакуироваться три человека.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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