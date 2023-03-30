Семена овощей – импортные, картошка – своя. На Урале готовятся к посевной

Свердловская область обеспечена российскими семенами картофеля и зерновых культур, но для посадки овощей чаще используется импортный материал. Об этом сообщил департамент информполитики региона в ответ на запрос «Нового Дня».

«Обеспеченность сельхозпроизводителей Свердловской области отечественными семенами картофеля составляет 100%. Семена овощных культур, в основном, используются импортные, но прошедшие сертификацию в России. Проблем с поставками семян на сегодняшний день нет – у основных поставщиков имеются достаточные запасы семенного материала. Для посева зерновых культур в Свердловской области используются семена российского производства – до 99%, при этом доля использования семян зерновых и зернобобовых культур уральской селекции (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) составляет 60%», – говорится в ответе.

Что касается минеральных удобрений, то в сельском хозяйстве Свердловской области используется только отечественная продукция. По данным на 28 марта, организации АПК закупили 44,52 тысячи тонн удобрений (82% от плана). Их стоимость пока держится на уровне осени 2022 года.

Парк сельскохозяйственной техники Свердловской области состоит из 4732 тракторов, 1140 плугов, 734 культиваторов и комбинированных почвообрабатывающих машин, 402 дисковых борон, 1320 сеялок и посевных комплексов и другой сельскохозяйственной техники. По данным свердловских властей, этого достаточно для проведения посевной. «Подготовка техники к весеннему севу ведется в соответствии с графиками ремонта. Осенью были проведены встречи сельхозпроизводителей с поставщиками запчастей, сделаны заявки, произведены поставки. На сегодняшний день проблем с запчастями и комплектующими нет», – сообщили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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