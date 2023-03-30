На ЕКАД столкнулись три большегруза. Один человек погиб (ФОТО)

На ЕКАД произошла авария, в которой погиб один человек. ДТП случилось сегодня днем возле Березовского тракта. По данным пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, произошло столкновение трех грузовых автомобилей: «Фиат Дукато», «МАЗ» с полуприцепом и «МАН» с полуприцепом. В аварии погиб водитель автомашины «МАЗ», водитель другого грузовика «МАН» медиками доставлен в больницу, диагноз уточняется.

«На данном участке дороги из-за ДТП было перекрыто движение в оба направления. В данный момент движение осуществляется по одной полосе движения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда данного участка автодороги через Березовский или Екатеринбург», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»