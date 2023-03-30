В Реже при валке леса погиб многодетный отец

Следственный комитет расследует обстоятельства трагической гибели 37-летнего жителя Режа на лесоповале. Инцидент случился днем 24 марта на территории местного лесничества. Погибший входил в бригаду работников одного из индивидуальных предпринимателей.
По данным следствия, рабочие приехали утром в лес на машине и приступили к валке деревьев. Один из мужчин с помощью бензопилы убирал сучки с уже поваленных деревьев и находился на безопасном расстоянии. Но в какой-то момент, по неизвестной пока причине, он оказался прямо у места ведения работ, и его не заметили другие сотрудники. На мужчину упало дерево, он получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.
«По данному факту Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», – сообщили в следственном комитете.
По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший не был официально трудоустроен, он подрабатывал у местного предпринимателя. У него осталась семья – супруга и трое несовершеннолетних детей.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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