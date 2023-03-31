Власти Екатеринбурга ввели новую меру поддержки участников СВО

Военнослужащие и добровольцы, участвующие в спецоперации, могут получить отсрочку по плате за аренду нежилых муниципальных помещений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, такую меру поддержки в случае ухода на военную службу могут получить арендаторы – индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также граждане, которые являются одновременно единственным учредителем и руководителем юридического лица.

Чтобы получить отсрочку, надо обратиться в департамент по управлению муниципальным имуществом и гарантировать, что в период прохождения арендатором военной службы помещение использоваться не будет. Отсрочка предоставляется на период со дня начала прохождения военной службы и до истечения 90 дней со дня ее окончания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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