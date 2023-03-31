российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 марта 2023, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Власти Екатеринбурга ввели новую меру поддержки участников СВО

Военнослужащие и добровольцы, участвующие в спецоперации, могут получить отсрочку по плате за аренду нежилых муниципальных помещений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, такую меру поддержки в случае ухода на военную службу могут получить арендаторы – индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также граждане, которые являются одновременно единственным учредителем и руководителем юридического лица.

Чтобы получить отсрочку, надо обратиться в департамент по управлению муниципальным имуществом и гарантировать, что в период прохождения арендатором военной службы помещение использоваться не будет. Отсрочка предоставляется на период со дня начала прохождения военной службы и до истечения 90 дней со дня ее окончания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,