Уральцев зовут посмотреть, как расписывают восстановленный храм (ФОТО)

В Свердловской области в селе Новоипатово начали расписывать храм Архангела Михаила. Его восстановили полтора года назад. Храм стоял разрушенным с 1970-х годов, а поднимать из руин его начали в 2005 году. Помощь в реконструкции оказывали и местные жители, и клирики, и благотворители – Фонд святой Екатерины.

Расписывать стены и своды храма закончат только к Рождеству, но уже сейчас любой желающий может приехать в Новоипатово, чтобы увидеть, как оживает один из самых красивых храмов области. «Тональность мы определяли вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря, затем уже на месте сделали колеровку, искали тонкие градации цвета и тона прямо на стенах. Одно дело – когда все нарисовано на бумаге, другое дело – когда выкрашен первый квадратный метр», – говорит автор проекта художник Илья Фирулев.

Войдя в храм, человек сейчас в первую очередь видит строительные леса, уходящие прямо под купол. По ним можно подняться и увидеть работу мастеров и прообразы того, как будут расписаны стены и своды. «Роспись наших предков и сербские, византийские образцы – это наша основа. Мы ездим в старинные храмы, где разрешают изучать фрески. Грубо говоря, это наша азбука, которую художник дополняет своим видением. Так рождается современная православная роспись, но это не новодел», – продолжает Илья Фирулев.

Помимо художников в храме будут работать и каллиграфисты, которые подпишут свитки и святых. «В старославянском свои особенности, ударения, сокращения. В этом ошибаться нельзя. Специалист по каллиграфии и орнаментам Сергей умеет скомпоновать шрифты в определенный размер или, наоборот, растянуть, разбавить орнаментами», – рассказывает Илья Фирулев.

К концу лета этого года вся центральная часть храма будет готова, а леса перенесут в притвор, на своде которого появятся шесть композиций из жития Архангела Михаила.

«Службы продолжаются, тем более что это не просто картины, это священные изображения. Художникам важно ощущать молитвенную поддержку. Мы и леса так поставили, чтобы было удобно. Многие молящиеся смотрят за работой, кто-то даже поднимается на леса, со стороны иконописцев запретов нет», – говорит настоятель храма отец Андрей.

Напомним, каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году. Особенность храма в том, что он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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