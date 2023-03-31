Директора конторы микрозаймов оштрафовали за 4444 звонка должнику

Гендиректора микрокредитной организации оштрафовали за психологическое давление на должника, которому позвонили 4444 раза за трое суток.

Пострадавший обратился с жалобой в ГУ ФССП России по Свердловской области. Судебные приставы установили, что у гражданина действительно имеется просроченная задолженность перед микрокредитной организацией, и что на его сотовый телефон часто звонят от кредитора. «За 3 дня поступило 4444 телефонных звонка продолжительностью 00:00 минут с периодичностью несколько секунд. Кредитором также направлялись текстовые сообщения со скрытием информации об отправителе электронного сообщения в рабочие дни с 22:00 до 08:00, что является нарушением законодательства. Данные действия микрокредитной организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника», – сообщили в пресс-службе УФССП.

Руководитель микрокредитной организации оштрафована на 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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