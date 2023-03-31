В Шалинском районе бабушка попала под поезд

На станции Сарга Шалинского городского округа пенсионерка попала под поезд.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, 71-летняя женщина переходила пути в неположенном месте. Она не реагировала на приближающийся грузовой поезд. Травмы пенсионерки оказались смертельными.
По факту случившегося организована прокурорская проверка.
Екатеринбург, Марина Иванова
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