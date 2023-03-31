Екатеринбурженка втайне от сожителя вышла замуж за иностранца

Жительница Екатеринбурга заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, желая подзаработать. Но афера быстро раскрылась, и «свадьбу» аннулировали в суде.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, екатеринбурженка Ольга познакомилась с Хуршедом летом 2021 года. Мужчина предложил ей на возмездной основе заключить брак, и женщина согласилась, так как нуждалась в деньгах. В сентябре иностранец заплатил «невесте» 30 тысяч рублей, и после бракосочетания супруги больше не виделись.

Через год сотрудники полиции, а затем и прокуратуры, установили, что супружество было фальшивым. Гражданину Таджикистана фиктивный брак был необходим для оформления разрешения на временное проживание на территории России. Мужчина находился в стране с 2015 года без легальных оснований.

Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд с иском о признании брака недействительным. В суде одним из свидетелей выступил сожитель Ольги. Мужчина рассказал, что известие о тайном замужестве спутницы повергло его в шок. Он проживает с Ольгой уже 20 лет, и о законном супруге не подозревал. Участковый полиции сообщила суду, что тоже никогда не слышала о супруге Ольги, хотя ответчицу знает давно, так как женщина вместе с сожителем состоит на учете из-за жалоб на бытовое насилие.

Суд признал брак Ольги и Хуршеда недействительным с момента его заключения. Иностранец пытался обжаловать решение в областном суде, но не добился успеха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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