В Малом Истоке появилась улица Григория Александрова

В екатеринбургском поселке Малый Исток появилась улица, названная в честь советского кинорежиссера Григория Александрова.
Такое постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Копии документа направлены в администрацию Октябрьского района, скорую помощь, БТИ и территориальные управления федеральных органов власти.
Добавим, что поблизости находятся улицы, названные в честь других советских деятелей культуры – Марка Бернеса, Сергея Лемешева, Клавдии Шульженко.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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