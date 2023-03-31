В Малом Истоке появилась улица Григория Александрова

В екатеринбургском поселке Малый Исток появилась улица, названная в честь советского кинорежиссера Григория Александрова.

Такое постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Копии документа направлены в администрацию Октябрьского района, скорую помощь, БТИ и территориальные управления федеральных органов власти.

Добавим, что поблизости находятся улицы, названные в честь других советских деятелей культуры – Марка Бернеса, Сергея Лемешева, Клавдии Шульженко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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