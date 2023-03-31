В Академическом районе построят еще три школы

В Академическом районе в ближайшие годы появятся еще три школы и четыре детских сада. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков на выездном заседании депутатской группы.

По словам чиновника, в 2024 году будет сдана средняя школа № 1 на 1200 места в квартале № 17 нового района. Также ведется проектирование школы на 1100 мест в районе бульвара Академика Семихатова и школы на 1200 мест в планировочном «квартале конструктивизма» № 16. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сроки возведения этих учебных заведений станут известны после подготовки сметы, которая необходима для получения бюджетного финансирования.

В этом году городские власти планируют завершить строительство трехэтажного детского сада в микрорайоне Мичуринском. Также намечено строительство двух детских садов на улице Краснолесья и детсада на улице Академика Сахарова в районе квартала № 10. Кроме того, власти заявляют о планах открыть в новом районе Академию детского и юношеского творчества, но сроки ее возведения пока неизвестны.

В пресс-службе администрации напомнили, что с 2015 по 2022 годы в Академическом районе были построены школа № 23 (улица Павла Шаманова, 54/2), школа № 79 (улица Академика Сахарова, 77) и школа № 123 (улица Академика Парина, 6). Также сегодня в районе работает 18 детских садов. Однако с учетом активной застройки и быстрого роста населения дефицит мест в школах и детских садах Академического сохраняется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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