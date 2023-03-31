Свердловчане нашли замену TikTok для заливки коротких видео

После того как TikTok запретил российским пользователям загружать контент, они начали искать ему замену. Специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео, сделали вывод, что быстрее всего в течение последнего года рос трафик сервиса Likee. Он увеличился втрое.

TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России – за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, «VK Клипы» и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты «Мегафона» фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и «VK Клипы» – там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»