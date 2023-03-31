«Его затравили». В Елабуге погиб студент из Свердловской области, тело нашли в душевой общежития (ВИДЕО)

В городе Елабуге в Республике Татарстан в душевой общежития нашли тело студента колледжа из Свердловской области.

Студент колледжа погиб в душевой

Родным погибшего сообщили о произошедшем накануне. Отец подростка Михаил сообщил «Новому Дню», что ему позвонила сотрудница образовательного учреждения. Она рассказала, что 16-летний студент уже в морге.

Мальчик был родом из Кушвы, участвовал в разных проектах, связанных с учебой, а в качестве хобби коллекционировал автографы. В прошлом году он поступил в ГАПОУ «Елабужское медицинское училище», а обучение проходил на базе ОЭЗ «Алабуга». Осенью начали происходить странные вещи: в конце ноября Михаил узнал, что у сына порван паспорт. Отец считает, что ему кто-то специально испортил документ. А через неделю паспорт и вовсе «потерялся». Потом у парня начали быстро пропадать деньги. По словам Михаила, его ребенок зарабатывал около 30 тысяч рублей в месяц, его также финансово поддерживали сами родители, но и этого не хватало. Михаил считает, что сын стал жертвой травли.

«Его травили. Это 100%. Я считаю, что он в какую-то историю вляпался, может, шантажировали его или что-то требовали. И в последнее время он начал жаловаться, что не хочет учиться в политехе «Алабуга», хочет перевестись оттуда. Мы, как родители, думали, что просто ребенок устал», – добавил он.

Тело подростка нашли накануне в душевой общежития. Родители погибшего приехали в Елабугу. Они будут писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела за доведение до суицида. А также будет решаться вопрос о транспортировке тела, для погребения в Свердловской области.

Источник «Нового Дня» сообщил, что по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

«Новый День» направил запросы в ГАПОУ «Елабужское медицинское училище» и в пресс-службу ОЭЗ «Алабуга», чтобы там прокомментировали ситуацию.

Республика Татарстан, Владислав Тринько

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