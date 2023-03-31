В Екатеринбурге начались весенние пожары – горит сухая трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, сегодня днем поступило сообщение о возгорании на улице Счастливая. Прибывшие пожарные установили, что загорелась сухая трава на площади 300 кв.м. Огонь удалось потушить менее чем за час, причина пожара устанавливается.

В это же время на 14-м километре Чусовского тракта случился пожар в садовом товариществе. Возгорание тоже началось с сухой травы, и огонь перекинулся на садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 150 кв.м., на данный момент он локализован. На месте происшествия работают 4 пожарных машины и 12 спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Добавим, что всю неделю в Екатеринбурге стоит сухая и солнечная погода, а сегодня в городе еще и ощутимо сильный ветер с порывами до 15 м/с. В выходные дни синоптики прогнозируют потепление до +16°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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