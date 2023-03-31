Екатеринбург в марте побил два температурных рекорда

В последнюю неделю марта в Екатеринбурге были зафиксированы два суточных рекорда максимальной температуры воздуха. В понедельник, 27 марта, городская метеостанция отметила температуру +18,1°, что на 3,2° оказалось выше предыдущего рекорда 1978 года.

На следующий день, 28 марта, в Екатеринбурге был зарегистрирован очередной суточный рекорд тепла. Воздух прогрелся до +16° (в 1953 году было +15,3°). Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, тепло в начале недели было обусловлено выносом прогретого воздуха с южных морей и районов Турции. Затем на Урале заметно похолодало. Весенние заморозки принес антициклон, который пришел с арктического побережья и продвигается дальше на восток к Новосибирску.

В выходные дни на Урале вновь подует теплый южный ветер, возможны небольшие осадки. В первой пятидневке апреля в дневные часы воздух прогреется на севере Свердловской области до +5…+10°, а на остальной территории Урала до +10…+15°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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