Жителю Первоуральска грозит до 4 лет колонии за кражу продуктов из магазина

В Первоуральске полицейские обвинили 25-летнего парня в краже продуктов из магазина. По данным правоохранителей, молодой человек похитил товаров примерно на 1850 рублей. Украденные продукты он просто съел.

Нашли обвиняемого после изучения записей с камер видеонаблюдения. Ранее молодого человека неоднократно судили за аналогичные преступления. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Первоуральск, Владислав Тринько

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