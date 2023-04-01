Нетрезвого мужчину ограбили и отправили в кому за то, что он ошибся подъездом

Оперативники угро задержали подозреваемого в разбойном нападении на екатеринбуржца. Нетрезвого мужчину, по ошибке попавшего в соседний подъезд, жестоко избили и ограбили, забрав сотовый, документы, банковскую карту и 25 тысяч рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, вечером 47-летний слесарь-ремонтник, проживающий на ул. Сухоложской, возвращался домой. «Несмотря на сильное алкогольное опьянение мужчина без приключений добрался до своего дома, однако в конце пути перепутал подъезды. Поднявшись на нужный этаж, он начал стучать, как он полагал, в свою дверь. Хозяйка квартиры и ее дети, увидев на пороге незнакомого нетрезвого человека, не на шутку перепугались. Тем временем, слесарь, возмущенный тем, что его не пускают «домой», продолжал стучать в дверь. Женщина позвонила своему 25-летнему брату и попросила приехать. Молодой человек быстро прибыл к месту дебоша и вступил в конфликт с непрошенным гостем. В ходе драки потерпевший получил ушиб головного мозга, перелом скулы и потерял сознание. Воспользовавшись этим, его оппонент забрал у жертвы личные вещи и деньги», – сообщили в полиции.

Потерпевшего доставили в нейрохирургическое отделение 23-й горбольницы, где он впал в кому.

Подозреваемого задержали, это ранее несудимый местный житель, работающий водителем-грузчиком в частной организации. Он во всем признался, рассказав, что украденные вещи продал, а деньги истратил.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Максимальное наказание по ней – 15 лет колонии.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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