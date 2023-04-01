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Суббота, 1 апреля 2023, 13:49 мск

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На Режевском тракте произошла авария, после которой погибли два человека (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня на Режевском тракте произошла авария, в которой двое человек погибли, еще двое пострадали.

ДТП случилось на 75-м километре трассы Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское. По предварительным данным ГИБДД, водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Hyundai Solaris.

«В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo Nexia, а также водитель Hyundai Solaris с различными травмами доставлены в Режевскую ЦРБ. Водитель и пассажир Daewoo Nexia скончались в реанимации. Личности участников ДТП в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», – сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП.

Свердловская область, Владислав Тринько

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