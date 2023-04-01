В Свердловской области было подано больше 26 тысяч электронных заявлений в первые классы

В Свердловской области этой ночью стартовала онлайн-запись детей в первые классы. По данным сайта Министерства образования региона на 08:00, было подано больше 26 тысяч электронных заявлений в муниципалитетах области. Из них свыше 17 тысяч – в Екатеринбурге.

«Кампания по записи в первые классы в части электронной подачи документов стартовала успешно. Специалисты министерства образования и молодежной политики и министерства цифрового развития и связи контролировали процесс в течение всей ночи, серьезных технических сбоев на едином портале госуслуг и информационных системах не было», – отметил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

В ведомстве отметили, что скорость обработки заявок составила 20 заявлений в секунду, а в пиковые моменты доходило до 32 заявлений в секунду.

«Из общего количества 9,7% заявлений – повторные, они появились, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка», – пояснили в министерстве образования региона.

Свердловская область, Владислав Тринько

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