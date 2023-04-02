В Екатеринбурге в аварии с участием такси пострадали два человека (ФОТО)

В Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадали два человека. ДТП случилось накануне в 22:00 на улице Московская, 283.

По данным ГИБДД, таксист за рулем Lada Granta ехал со стороны улицы Н. Островского в сторону Объездной дороги. При повороте налево он не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В аварии пострадали два пассажира такси: 7-летнего мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. А также у 34-летней пострадавшей диагностировали ЗЧМТ. Ее доставили в 36 ГКБ.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»