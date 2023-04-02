УАЗ, КамАЗ и «Форд» столкнулись на Тюменском тракте: погибли два человека (ФОТО)

На Тюменском тракте в районе Богдановича случилась авария, в которой два человека погибли и еще двое пострадали.

ДТП случилось сегодня примерно в 5 утра. По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель «УАЗ Патриот» ехал со стороны Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, который двигался с полуприцепом, груженым щебнем. После удара последний автомобиль столкнулся со встречным автомобилем Ford. Все автомобили оказались в кювете.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ, скончались до приезда бригады скорой помощи, водитель и пассажир автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ г. Богдановича. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Транспортные средства получили значительные механические повреждения. На месте ДТП инспекторы ДПС совместно со следователем провели процессуальные действия, установили личности участников. По результатам проведенного освидетельствования на месте аварии водитель КамАЗа был трезв, в отношении остальных двух водителей назначены экспертизы. В отношении водителя КамАЗа на месте составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие товарно-транспортной накладной, по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за установку на одной оси автомобиля шин с разным протектором», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Свердловская область, Владислав Тринько

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