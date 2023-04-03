На Амундсена пьяный водитель за рулем чужой машины въехал в грузовик, пассажир скончался (ФОТО)

Сегодня рано утром на улице Амундсена пьяный водитель за рулем Renault врезался в грузовик, стоявший на светофоре. От удара правую часть легковушки смяло, пассажир погиб. Водитель с места ДТП скрылся.

«По предварительной информации, авария произошла сегодня в 05:27 на улице Амундсена, 137. Водитель автомашины Renault, двигаясь по Амундсена в сторону Сахарова, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком Fuso Canter. После чего водитель Renault скрылся с места ДТП. Пассажир легковушки от полученных травм погиб до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Однако водителя удалось найти и задержать. Оказалось, что мужчина был пьян и взял ключи от автомобиля без разрешения владельца – своего родственника.

«На месте аварии инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование», – уточнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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